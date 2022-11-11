Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Полюбившая бикини мать троих детей из Эссекса, Англия раскрыла секрет красоты. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.
В интервью с журналистами Паула Эде (Paula Ede) рассказала, что несмотря на свой возраст, она часто носит купальники.
«Независимо от возраста и своих размеров, если вы хотите носить бикини, вы должны носить его. Я, например, на пляже наслаждаюсь только отдыхом и мне все равно, что обо мне подумают окружающие», — заявила она, отметив, что замечания ей делают, в основном, пожилые люди.
По словам 49-женщины, выглядеть молодо ей помогают ежедневный уход за собой и регулярные тренировки в спортзале. Так, утром и вечером она умывается очищающими косметическими средствами и потом наносит на кожу сыворотку с содержанием гиалуроновой кислоты и ретинола. Для поддержания моложавой внешности героиня материала ходит на работу пешком и занимается фитнесом четыре раза в неделю.