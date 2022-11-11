Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

«Независимо от возраста и своих размеров, если вы хотите носить бикини, вы должны носить его. Я, например, на пляже наслаждаюсь только отдыхом и мне все равно, что обо мне подумают окружающие», — заявила она, отметив, что замечания ей делают, в основном, пожилые люди.