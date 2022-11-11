Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
50 минут назад

Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Lenta.ru

Полюбившая бикини мать троих детей из Эссекса, Англия раскрыла секрет красоты. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В интервью с журналистами Паула Эде (Paula Ede) рассказала, что несмотря на свой возраст, она часто носит купальники.

«Независимо от возраста и своих размеров, если вы хотите носить бикини, вы должны носить его. Я, например, на пляже наслаждаюсь только отдыхом и мне все равно, что обо мне подумают окружающие», — заявила она, отметив, что замечания ей делают, в основном, пожилые люди.

По словам 49-женщины, выглядеть молодо ей помогают ежедневный уход за собой и регулярные тренировки в спортзале. Так, утром и вечером она умывается очищающими косметическими средствами и потом наносит на кожу сыворотку с содержанием гиалуроновой кислоты и ретинола. Для поддержания моложавой внешности героиня материала ходит на работу пешком и занимается фитнесом четыре раза в неделю.

Красота,Секреты красоты,Бикини,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители