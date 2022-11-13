Стало известно о планах Estée Lauder купить бренд Tom Ford

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда Tom Ford за 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что официально о сделке могут объявить в понедельник, 14 ноября. По данным газеты, для Estée Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании.

В начале ноября газета The Wall Street Journal писала, что французская компания Kering SA планирует купить Tom Ford. Однако, по данным FT, сторонам не удалось прийти к соглашению.