Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно о планах Estée Lauder купить бренд Tom Ford

Lenta.ruиещё 2

Американский производитель косметики и парфюмерии Estée Lauder ведет переговоры о покупке бренда Tom Ford за 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Стало известно о планах Estée Lauder купить бренд Tom Ford
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что официально о сделке могут объявить в понедельник, 14 ноября. По данным газеты, для Estée Lauder это приобретение станет самым крупным в истории компании.

В начале ноября газета The Wall Street Journal писала, что французская компания Kering SA планирует купить Tom Ford. Однако, по данным FT, сторонам не удалось прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов косметики и парфюма вернется на российский рынок после того, как Минпромторг внес их в исключения по параллельному импорту. Ожидается, что в России снова станет доступна продукция зарубежных брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

Красота,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители