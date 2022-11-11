6 причесок знаменитостей, которые вызвали скандал

Прически звезд делятся на две группы: удачные, которые пытается повторить мир, и те, что вызывают ожесточенные дебаты среди фанатов. Вспоминаем, как дреды Джастина Бибера стали причиной крупного скандала, а седина Кейт Миддлтон поставила на уши Великобританию.

Фото: Super.ru Super.ru

Стрижка Криса Пайна

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В этом году фильм Оливии Уайлд «Не волнуйся, дорогая» стал самым скандальным участником Венецианского кинофестиваля. Пока Оливия была поглощена романом с исполнителем главной роли Гарри Стайлзом, его коллега по съемочной площадке Флоренс Пью в пух и прах разругалась с режиссером и пропустила пресс-конференцию фильма, а где-то на фоне этого щеголял с новой прической Крис Пайн. Последний пункт в социальных сетях обсуждали не меньше, чем мифической плевок Стайлза под ноги Пайна на премьере ленты.

Крис несколько месяцев прилежно отращивал волосы, в итоге сделал светлое омбре, но его трансформация расколола соцсети на два лагеря. С одной стороны, твердили, что новый имидж Пайна слишком горяч и прекрасен, с другой — требовали менеджеров актера исправить причесочное недоразумение. Критики писали, что с новой прической Крис похож на разведенную мать двоих детей, чиновницу средних лет и «дитя любви Энди Уорхола с куклой Кеном». Обсуждение стрижки было настолько бурным, что в Twitter ее упомянули больше 40 тысяч раз.

Банту Адель

В 2021 году Адель рассказала, что менеджеры не дают ей хозяйничать в соцсетях. Пароль певице сказали всего один раз в 2020 году: тогда она опубликовала единственный снимок и сразу попала в эпицентр скандала. На фотографии Адель веселилась на Ноттинг-Хиллском карнавале в Лондоне, по случаю которого нарядилась в бикини с изображением флага Ямайки и сделала узлы банту. Подобная прическа считается традиционной для Южной Африки и стран Карибского бассейна, из-за чего певицу обвинили в присвоении чужой культуры.

Комментаторы стыдили Адель и пытались запретить ей носить банту.

«Использовать прически, которые исконно принадлежали темнокожим, нельзя. Это не ваше, чтобы этим пользоваться», — написал один из пользователей.

Однако в какой-то момент участники дискуссии заметили, что недовольные комменты чаще всего оставляли отнюдь не представители расовых меньшинств.

«Если вы увидите Адель, передайте ей, что ни один житель Ямайки не обиделся. Тем более во время карнавала», — написал под постом ямайских пользователь.

Скандал удалось замять, но больше Адель к аккаунту не притрагивалась.

Дреды Джастина Бибера

Кейс с обвинениями в культурной апроприации есть и в бьюти-биографии Джастина Бибера. С волосами он начал экспериментировать в 2011 году, когда решил состричь лохматую челку. Фанатки оплакивали прежнюю стрижку Джастина не один месяц, но в итоге смирились и горячо поддерживали перемены в его образе. Так продолжалось до 2016 года, пока Бибер не заплел дреды.

В соцсетях певца обвиняли в неуважении к культуре темнокожих, а некоторые фанаты высказали свое недовольство кумиру в лицо. Певец вспоминал, как девушка подошла к нему на улице со словами: «Я люблю тебя, Джастин, но только не эту прическу». Бибер отбивался от критики и говорил, что «это просто его волосы», но дреды молниеносно состриг. Думаете, скандал его чему-то научил? Невероятно, но нет: в 2021 году Джастин снова заплел дреды. Критиковали певца еще сильнее, а очередную смену прически праздновали всем интернетом.

Дреды Зендаи

Еще одни скандальные дреды в 2015 году сделала Зендая для кинопремии «Оскар». Темнокожую актрису в присвоении чужой культуры не обвиняли, однако ее прическа стала поводом для неуместных шуток со стороны телеведущей Джулианы Ранчич. Она заявила, что от образа Зендаи буквально «пахнет марихуанной и маслом пачули». В общем, собрала комбо из расовых предрассудков в адрес темнокожих, но получила от певицы достойный ответ.

Зендая назвала выпад Ранчич возмутительно-оскорбительным: «В обществе давно стигматизируют волосы темнокожих и без помощи невежественных людей, которые судят о других по прическе. Своим выходом на красную дорожку я хотела напомнить темнокожим, что наши волосы прекрасны». Ответ актрисы быстро разлетелся по социальным сетям и нашел поддержку других знаменитостей, после чего Ранчич была вынуждена извиниться. Джулиана уверяла, что скандал помог ей осознать последствия, которые влечет за собой приверженность клише и стереотипам.

Седина Кейт Миддлтон

Для британских подданных Кейт Миддлтон — образец для подражания и верная приверженка строгих королевских протоколов. Впрочем, если есть желание, то изъяны найти можно даже в образе герцогини, впоследствии раздув из этого скандал на все королевство. В 2015 году Кейт отправилась на очередное благотворительное мероприятие, фотографии с которого рассматривали под лупой. Иначе не объяснить, как злопыхателям удалось обнаружить едва заметные седые волосы на голове Миддлтон.

Таблоиды забились в истерике и запестрели заголовками: «33-летняя Кейт Миддлтон седая». К обсуждению инцидента привлекли видных экспертов от мира бьюти, среди которых особенно выделился Никки Кларк — парикмахер, который работал с принцессой Дианой.

«Кейт является иконой стиля, а седые волосы делают из ее прически настоящую катастрофу, — бушевал Кларк. — Я настоятельно рекомендую ей покраситься. Ненавижу седину».

Скандал вокруг седых волос монаршей особы разгорался недолго, а через год Миддлтон вытеснила из таблоидов Меган Маркл. С появлением американки, которая на королевский дресс-код внимания не обращала, до седины Кейт уже никому не было дела.

Стрижка Билла Клинтона

13 мая 1993 года движение в Международном аэропорту Лос-Анджелеса внезапно остановилось. Все посадки и взлеты отложили на час, потому что президент Билл Клинтон решил подстричься в своем самолете посреди аэродрома. Возможно, у Клинтона не нашлось другого времени, поэтому пришлось вызывать личного парикмахера Кристофа (он же стриг добрую половину Голливуда) в свой самолет.