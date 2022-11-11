Эксперты рассказали, как справиться с проблемой обветренных губ

Эксперты рассказали, как решить проблему с обветренными губами.
Так, если очень сильно обветрились губы, стоит сделать эффективную медовую маску. Мед нужно нанести на губы на 20–30 минут, а затем смыть водой.
Для белковой маски вам необходимо приобрести кремообразный творог и сливки. Смесь надо нанести на губы, а сверху положить компресс из влажной марли.
Натуральные масла являются очень эффективным средством при обветривании кожи губ. Кроме того, можно смазывать губы оливковым маслом в течение дня.
Еще одно эффективное средство — смесь из соли и вазелина. Оно сочетает в себе эффект увлажнения и пилинга одновременно, передает Общественная служба новостей.