5 советов и экспертных рекомендаций по выбору косметолога

Эти советы помогут вам избежать неприятных последствий.

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Образованных и грамотных врачей-косметологов много. Такие ценят своё образование и опыт, поэтому принимают не дома, а в медицинских учреждениях, любят свою специальность и пациентов. Но бывает и наоборот. Рассказываем, как отличить хорошего специалиста от непрофессионала.

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Медицинская лицензия

Если мы говорим о врачебных манипуляциях – инъекционных методах и аппаратных, то, несомненно, нужно искать врача-косметолога. Первый шаг — это выбор клиники. Учреждение должно быть медицинским, то есть иметь медицинскую лицензию. И это очень важно, поскольку хороший врач не будет работать в салоне бытовых услуг. Кроме того, учреждение гарантирует контроль не только внутренний, но и внешний — со стороны здравоохранительных органов.

Многочисленные косметологи, работающие на дому, не гарантируют вам соблюдение правил септики и антисептики, уровень соответствующего образования и регулярного подтверждения квалификации. Кроме того, с ними вы не сможете заключить договор, который в случае чего сможете предъявить в суде, в отличие от медицинской клиники.

Образование

Следующий этап — это проверка образования косметолога. Несомненно, это должен быть врач, то есть иметь медицинский диплом. Но этого мало, ведь не каждый врач может делать косметологические манипуляции, поэтому у него должен быть сертификат «допущен к медицинской деятельности по специальности дерматовенерология».

Также у него должен быть второй сертификат по специальности «Косметология». Никакие дипломы о курсах инъекционной косметологии, эстетики, эстетической косметологии не работают. Только сертификат с номером.

Второй момент: дата сертификата (документ действителен только в течение пяти лет). Не стесняйтесь просить дипломы, на ресепшн клиники вам любезно покажут заверенные копии.

Внешний вид

Следующий шаг – знакомство. Многие врачи и клиники делают первую консультацию бесплатно. Вам обязательно должен понравиться врач внешне. Вы же пришли за эстетикой, и ваши взгляды на внешний вид должны совпадать. Обязательно прочувствуйте, насколько вы доверяете врачу, это очень важно. Врач-косметолог – так сказать, ваш душевный лекарь. Отнеситесь бережно к своему здоровью.

Заинтересованность

Очень важно при первом знакомстве с врачом услышать от него фразу: «Что именно вас не устраивает?» Врач-косметолог, который с первого знакомства указывает вам на ваши недостатки во внешности, будет «делать» вам лицо по своим стандартам красоты. Вот только ходить с этим лицом придётся вам.

Другое дело, если вы ещё не имеете чётких желаний – в этом случае врач может указать вам на эстетические проблемы.

Профессионализм