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1 час назад

Блогерша показала изменения во внешности за пять лет и удивила зрителей

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом yelizz.shn показала изменения во внешности за пять лет и удивила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Изменения во внешности блогера за пять лет удивили зрителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале видео девушка продемонстрировала, как выглядела до трансформации: небрежная прическа, округлое лицо, объемный нос, густые брови и прыщи. Кроме того, на ее лице отсутствовал макияж.

Затем она предстала перед камерой после преображения. На размещенных кадрах видно, что yelizz.shn сменила цвет волос с черного на рыжий и уложила гладкие пряди, сделав прямой пробор. Также ее лицо приобрело более четкую форму, нос стал тоньше, а брови уже. Блогерша выровняла тон кожи и подчеркнула губы с помощью макияжа.

Зрители восхитились трансформацией девушки и поинтересовались, как ей удалось добиться данного результата.

«Вау», «Поздравляю! Продолжай в том же духе», «Как ты изменила свой нос?» — прокомментировали они.

В ответ блогерша посоветовала пользователям прибегнуть к массажу лица и похудеть, признавшись, что раньше весила 100 килограммов.

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