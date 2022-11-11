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1 час назад

Косметолог Никанорова: крем для омоложения нужно использовать вместе с другими процедурами

Газета.Ruиещё 1

Косметолог Никанорова: крем для омоложения нужно использовать вместе с другими процедурами.

Косметолог объяснила, почему не работает омолаживающий крем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Без грамотного домашнего ухода за кожей и комплексных косметологических процедур омолаживающий крем не принесет должного эффекта, заявила в интервью ФАН врач дерматовенеролог-косметолог сети клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» Полина Никанорова. Она пояснила, что старение и связанные с ним изменения — комплексный процесс, происходящий в разных слоях кожи и средства для омоложения не могут на него повлиять.

«Дело в том, что у большинства косметических средств слишком большие молекулы, чтобы проникнуть сквозь базальную мембрану. Их зона действия — исключительно верхний слой кожи, то есть эпидермис. Так что обещание лифтинг-эффекта от антивозрастного крема — это маркетинговая уловка», — объяснила Никанорова.

Она подчеркнула, что в борьбе за сохранение молодости главный помощник — своевременная профилактика. Чтобы справиться с проблемой максимально естественно и эффективно, нужно идти к врачу-косметологу сразу, как были замечены первые признаки старения, добавила эксперт.

Для достижения максимального эффекта она порекомендовала аппаратные сеансы, такие как Smas-лифтинг, RF-лифтинг, фотоомоложение, а также ряд инъекционных процедур.

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