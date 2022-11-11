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5 часов назад

Девушка захотела изменить форму подбородка и осталась с внешностью лягушки

Lenta.ru

Блогерша Дениз Валиантис из Великобритании захотела изменить форму подбородка и осталась с внешностью лягушки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка хотела изменить подбородок и получила внешность лягушки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что решила скорректировать внешность и обратилась в косметологическую клинику. В медучреждении клиентке растворили жировую ткань в проблемной области. При этом, по словам юзерши, врач предупредил ее, что после процедуры может возникнуть отек, однако британка не ожидала, что данное скопление жидкости окажется настолько объемным.

На размещенных кадрах Валиантис продемонстрировала момент, когда ей вводили препарат. При этом овал лица девушки выглядел аккуратным. Затем она показала внешность после посещения клиники, когда ее подбородок заметно увеличился в размерах. «Если вы захотите так же растворить жир, три дня будете выглядеть как лягушка», — заключила блогерша.

Ранее в ноябре сообщалось, что TikTok-блогерша Джоди сделала инъекцию филлеров, чтобы скорректировать подбородок, и не смогла есть неделю из-за опухшей впоследствии щеки.

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