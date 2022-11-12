5 способов убрать жир с живота

Доктор медицинских наук Майк Бол (Mike Bohl) рассказал, что надо делать, чтобы избавиться от жира на животе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Увеличьте физическую активность.

Так, аэробные упражнения сжигают калории и могут быть полезны в любое время суток. Тренировки с отягощениями тоже полезны.

2. Придерживайтесь диеты с высоким содержанием белка.

Различные исследования показали, что потребление диеты с высоким содержанием белка связано с уменьшением абдоминального жира.

3. Ограничьте потребление алкоголя.

Учёные обнаружили, что потребление алкоголя связано с увеличением веса.

4. Управляйте уровнем стресса.

Кортизол, гормон стресса, тоже связан с набором веса.

5. Питайтесь с дефицитом калорий.

Всё просто и ясно: если вы хотите похудеть, вам нужно сжигать больше калорий, чем вы едите.