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43 минуты назад

Блогерша возмутилась трендом на экстремальную худобу и показала тело без ретуши

Lenta.ru

Бодипозитивная блогерша показала фигуру без фотошопа на фоне слухов о возвращении в моду экстремальной худобы. Соответсвующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша возмутилась трендом на экстремальную худобу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Персональный тренер Лив опубликовала коллаж, на котором позировала в кроп-топе и легинсах, демонстрируя при этом недостатки своего тела. По словам девушки, таким образом она выступила против тренда на так называемый «героиновый шик», для которого характерны бледная кожа, темные круги вокруг глаз и экстремальная худоба.

«Ваше тело — это не тренд! Не пытайтесь вписаться в какие-то рамки. Ваше тело — это нечто большее, чем одежда», — возмутилась инфлюнсер в описании к изображению, которое она разместила без какой-либо ретуши. Подписчики поблагодарили ее за честность в комментариях. «Ты лучшая», «Вау», «Горжусь тобой», — писали они.

Эксперты моды отметили признаки возвращения моды на экстремальную худобу в апреле. Редакторы журнала Dazed связывали эту тенденцию с растущей популярностью атрибутов эпохи нулевых годов, когда недостижимый идеал стройности был на пике востребованности. «Цикличность моды вступает в конфликт с идеей бодипозитива», — подчеркивали они.

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