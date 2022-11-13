Блогерша возмутилась трендом на экстремальную худобу

Бодипозитивная блогерша показала фигуру без фотошопа на фоне слухов о возвращении в моду экстремальной худобы. Соответсвующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Персональный тренер Лив опубликовала коллаж, на котором позировала в кроп-топе и легинсах, демонстрируя при этом недостатки своего тела. По словам девушки, таким образом она выступила против тренда на так называемый «героиновый шик», для которого характерны бледная кожа, темные круги вокруг глаз и экстремальная худоба.

«Ваше тело — это не тренд! Не пытайтесь вписаться в какие-то рамки. Ваше тело — это нечто большее, чем одежда», — возмутилась инфлюнсер в описании к изображению, которое она разместила без какой-либо ретуши. Подписчики поблагодарили ее за честность в комментариях. «Ты лучшая», «Вау», «Горжусь тобой», — писали они.