Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Россияне обсудили моду на химическую завивку в СССР

Моду на химическую завивку, которая была актуальна в советские годы, обсудили россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне обсудили моду на химическую завивку в СССР
Фото: МослентаМослента

«"Химию" почти все делали. Импортную косметику старались достать. Широкие пояса всех цветов радуги носили…» — вспомнил автор поста.

В комментариях подписчики интернет-сообщества разделились на тех, кто считает тренды советских лет классными, и тех, у кого подобные фотопослания из прошлого вызывают сомнительные чувства.

«"Химию" только тетки делали. Это для лентяек прически. Симпатичные девчонки мелкие кудри на голове не носили», — написал один из них.

Многие отметили, что практически любая мода рано или поздно возвращается. «Сейчас мальчики начали опять делать "химию" — этакое "гнездо глухаря" на голове», «Завивка эта и тогда-то бесила, а уж сейчас — и подавно!» — поделились наблюдениями юзеры.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители