Россияне обсудили моду на химическую завивку в СССР

Моду на химическую завивку, которая была актуальна в советские годы, обсудили россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«"Химию" почти все делали. Импортную косметику старались достать. Широкие пояса всех цветов радуги носили…» — вспомнил автор поста.

В комментариях подписчики интернет-сообщества разделились на тех, кто считает тренды советских лет классными, и тех, у кого подобные фотопослания из прошлого вызывают сомнительные чувства.

«"Химию" только тетки делали. Это для лентяек прически. Симпатичные девчонки мелкие кудри на голове не носили», — написал один из них.