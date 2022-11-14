В Сети восхитились внешностью учительницы

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как выглядит в выходные. Она предстала перед камерой в черном шелковом кроп-топе с открытой спиной, под которым не было бюстгальтера, продемонстрировав татуировки на руках и груди. Затем девушка показала, какие наряды выбирает для проведения уроков в школе. Один из образов состоял из объемной фиолетовой футболки с принтом, розовых брюк и разноцветных кроссовок, другой — из белой футболки и джинсов с высокой талией, украшенных ремнем с блестящими камнями. Кроме того, американка надела комбинезон с леопардовым принтом, а также облегающую футболку в сочетании с длинной оранжевой юбкой.