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1 час назад

Женщина подстригла челку в салоне красоты и расплакалась из-за результата

Lenta.ru

Блогерша Сиерра Дейша (Sierra Deisha) обновила прическу в салоне красоты и расплакалась из-за результата. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина подстригла челку в салоне красоты и расплакалась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что показала парикмахеру два снимка с изображением стрижки, которую она хотела бы сделать.

«Я только что вернулась из салона красоты. Моя челка выглядит ужасно», — сказала она, прикрывая лоб рукой.

По словам пользовательницы сети с никнеймом @heyguysitssierra, чей блог насчитывает 34,1 тысячи подписчиков, стилист подстриг челку неровно и слишком коротко. При этом она отметила, что после стрижки парикмахер выпрямил ее волосы утюжком.

«Посмотрите, какой длины волосы. Это не симметрично. У меня никогда не было такой короткой челки», — высказалась она.

Зрители поспешили успокоить Дейшу в комментариях под видео. «На самом деле все не так уж и плохо… Одна неделя, чтобы волосы отрасли, и все будет в порядке», «Мне кажется, что тебе очень даже идет», — писали они.

Красота,
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