Женщина подстригла челку в салоне красоты и расплакалась

Блогерша Сиерра Дейша (Sierra Deisha) обновила прическу в салоне красоты и расплакалась из-за результата. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина рассказала, что показала парикмахеру два снимка с изображением стрижки, которую она хотела бы сделать.

«Я только что вернулась из салона красоты. Моя челка выглядит ужасно», — сказала она, прикрывая лоб рукой.

По словам пользовательницы сети с никнеймом @heyguysitssierra, чей блог насчитывает 34,1 тысячи подписчиков, стилист подстриг челку неровно и слишком коротко. При этом она отметила, что после стрижки парикмахер выпрямил ее волосы утюжком.

«Посмотрите, какой длины волосы. Это не симметрично. У меня никогда не было такой короткой челки», — высказалась она.