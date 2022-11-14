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22 минуты назад

Названа косметика, провоцирующая контактный дерматит

Газета.Ru

Согласно исследованию, проведенному дерматологами из Стэнфордского университета, почти вся "натуральная" косметика для ухода за кожей содержит аллергены. Работа ученых опубликована в журнале JAMA Dermatology.

Названа косметика, провоцирующая контактный дерматит
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи изучили 1651 средство для ухода за кожей на основе натуральных компонентов. Исследователи сравнили ингредиенты продуктов с онлайн-базой данных, в которой перечислены аллергены, вызывающие контактный дерматит.

Оказалось, что 90% косметики содержат по крайней мере один из 100 наиболее распространенных аллергенов. В среднем в своем составе натуральная косметика содержит от четырех до пяти известных аллергенов.

В общей сложности 73 различных аллергена были перечислены 7,5 тыс. раз в 1651 изученном продукте. Многие из них были ароматизаторами, например лавандой и другими растительными экстрактами.

"Натуральная косметика" – это просто маркетинговый лозунг, который играет на вере людей в то, что лекарства и косметика природного происхождения безопаснее синтетических. Однако на деле это не так, и природные ингредиенты могут быть сильными аллергенами", – отметили ученые.

По словам дерматологов, это может привести к эпидемии контактной аллергии, которая однажды уже происходила. Тогда производители начали использовать природный консервант метилизотиазолинон вместо более безопасных парабенов после того, как они попали в немилость у индустрии красоты из-за утверждений об их вреде.

Ученые советуют людям с чувствительной кожей, склонной к аллергии, внимательно изучать состав косметических средств.

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