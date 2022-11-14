Названы главные тренды в пластике

Хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф назвал россиянкам главные тренды в пластической хирургии. Комментарии доктора на данную тему поступили в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 14 ноября.

Фото: unsplash unsplash

Специалист рассказал, что на данный момент популярны так называемые закрытые (малоинвазивные — прим. Ленты.ру) способы оперирования пациента, где главная задача хирурга — скрыть следы от вмешательства и при этом создать желаемый эффект. В то же время Аль-Юсеф предупредил, что у данного метода есть минусы. Например, ограничение в проработке более глубоких тканей. Вдобавок эксперт отметил, что врачи не концентрируются на устранении одной проблемы, которая беспокоит пациента.

Кроме того, по словам собеседника издания, в последнее время мужчины стали чаще обращаться за помощью к пластическим хирургам. Так, среди востребованных операций оказались коррекция нижней челюсти, подбородка и овала лица, а также липосакция и подтяжка всего тела.