Бьюти-прием, который поможет подтянуть веки без пластики

Хитрые уловки визажистов творят чудеса: скрывают изъяны на лице, маскируют темные круги под глазами, морщины и шрамы, меняют черты, взгляд, а главное, самоощущение клиентов. На что еще способен грамотный макияж, рассказываем в материале «Рамблера».
Как известно, многие недостатки внешности можно скорректировать и без радикальных мер (например, походов к пластическому хирургу), а просто с помощью правильного макияжа. И вот как с помощью скульптора и консилера всего за пару минут можно добиться заметного лифтинг-эффекта на веках.
Чтобы убедиться, что бьюти-лайфхак действительно работает, сначала проведите эксперимент, накрасив таким образом только один глаз. На контрасте со вторым вы увидите, как сильно изменится взгляд.