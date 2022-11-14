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33 минуты назад

Бьюти-прием, который поможет подтянуть веки без пластики

Мира Маркина

Хитрые уловки визажистов творят чудеса: скрывают изъяны на лице, маскируют темные круги под глазами, морщины и шрамы, меняют черты, взгляд, а главное, самоощущение клиентов. На что еще способен грамотный макияж, рассказываем в материале «Рамблера».

Бьюти-прием, который поможет подтянуть веки без пластики
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как известно, многие недостатки внешности можно скорректировать и без радикальных мер (например, походов к пластическому хирургу), а просто с помощью правильного макияжа. И вот как с помощью скульптора и консилера всего за пару минут можно добиться заметного лифтинг-эффекта на веках.

  • Жидким скульптором нарисуйте широкую галочку по направлению от внешних уголков глаза к вискам;
  • сверху получившихся линий нанесите еще две с помощью консилера;
  • тщательно растушуйте получившиеся «художества» кистью, особое внимание уделив плавному переходу от темного к светлому.

Чтобы убедиться, что бьюти-лайфхак действительно работает, сначала проведите эксперимент, накрасив таким образом только один глаз. На контрасте со вторым вы увидите, как сильно изменится взгляд.

Красота,
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