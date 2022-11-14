Бьюти-прием, который поможет подтянуть веки без пластики

Хитрые уловки визажистов творят чудеса: скрывают изъяны на лице, маскируют темные круги под глазами, морщины и шрамы, меняют черты, взгляд, а главное, самоощущение клиентов. На что еще способен грамотный макияж, рассказываем в материале «Рамблера».

Как известно, многие недостатки внешности можно скорректировать и без радикальных мер (например, походов к пластическому хирургу), а просто с помощью правильного макияжа. И вот как с помощью скульптора и консилера всего за пару минут можно добиться заметного лифтинг-эффекта на веках.

Жидким скульптором нарисуйте широкую галочку по направлению от внешних уголков глаза к вискам;

сверху получившихся линий нанесите еще две с помощью консилера;

тщательно растушуйте получившиеся «художества» кистью, особое внимание уделив плавному переходу от темного к светлому.