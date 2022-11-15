Полная блогерша оголилась на публику назло хейтерам

Полная блогерша с аутизмом из Англии Миа Картер продемонстрировала оголенное тело на камеру назло хейтерам. Соответствующими кадрами она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На снимках 19-летняя девушка с пышными формами предстала перед публикой в открытом белом топе, демонстрировавшем ее живот, руки и грудь.

«Широкие плечи и большие руки не делают вас неженственной! Вы можете носить все, что захотите, и выглядеть потрясающе!» — написала она в описании к видео.

В своем блоге девушка регулярно публикует материалы, в которых рассказывает о пути принятия себя. Так, в одном из роликов она заявила, что не раз получала негативные комментарии от подписчиков по поводу своей фигуры, однако теперь ее не смущают оскорбления со стороны юзеров.

«Я выгляжу не как все, но я люблю себя такой! Люблю свой живот, свои шрамы и тело. Так что я больше не реагирую на критику, хоть и страдаю психическим расстройством», — призналась инфлюэнсерша в сети.