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1 час назад

Названы действенные способы сохранить качество волос в холодное время года

Lenta.ru

Редакторы журнала Marie Claire назвали действенные способы сохранить качество волос в осенне-зимний сезон. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы действенные способы сохранить качество волос зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналистов, ключевым условием сохранения красоты и здоровья волос в холодное время года является правильное питание. Употребление витаминов, минералов и микроэлементов, которые входят в состав качественных продуктов, помогут поддержать упругость и блеск прядей. Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на витамины группы В, цинк и биотин, отвечающие за густоту волос.

Важно правильно ухаживать за локонами и подбирать грамотный уход, а также щадящие методы укладок и окрашиваний. Редакторы подчеркивают, что состояние прически можно спасти при правильно подобранных средствах.

В октябре эксперты портала Marie Claire совместно со стилистом бренда «Прелесть Professional» Ксенией Асановой назвали россиянкам три признака неподходящей стрижки. В первую очередь они посоветовали девушкам с круглыми лицами выбирать прически средней длины с вертикальными линиями, которые помогут скрыть округлость щек. Обладательницам прямоугольного лица и ярко выраженных скул больше подходят ассиметричные и многослойные стрижки. Также специалисты отметили, что при жирной коже и коротких волосах не получится объемная укладка, а вьющимся прядям потребуются стайлинговые средства и подойдет стрижка каскад.

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