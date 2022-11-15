4 варианта маникюра, если вы без ума от розовых оттенков

Вы просто устанете от комплиментов в свой адрес.

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Маникюр в розовых тонах будет уместен практически в любой ситуации. Но кто сказал, что мы будем ограничиваться одним лишь нюдом? Нейл-мастера собрали для вас топ трендовых вариантов маникюра, если вы предпочитаете жизнь в «розовом цвете».

Градиент

Один из универсальных вариантов маникюра, который будет к месту и в офисе, и на самой дерзкой вечеринке. Однако эффект будет сногсшибательным только в том случае, если вы найдете мастера, который создаст «тот самый» переход, незаметный человеческому глазу. При этом важно правильно подобрать два оттенка, которые бы идеально сочетались между собой. Кроме того, помните, что чем мягче оба цвета, тем эффектнее будет смотреться такой маникюр.

Френч

Когда френч только начинал набирать популярность, основным оттенком для его выполнения был именно розовый. Сегодня мастер может предложить абсолютно любой вариант френча, хотя мы советуем не уходить далеко от классического розового, так как на его основе можно сделать потрясающий нейл-дизайн. Совсем не обязательно брать розовый за основу, попросите мастера выполнить в розовом цвете саму «улыбку», а основа может быть молочной или лиловой — с таким маникюром вы обречены на комплименты. Мы проверяли!

Матовый

Матовый топ в тренде последние пару лет, и мы можем понять почему. Такое покрытие помогает преобразить даже самый надоевший цвет гель-лака. Кроме того, на таком топе легко воплотить практически любой дизайн, на котором вы хотите сделать акцент. Особенно хорошо смотрится графика и объемный нейл-дизайн. Розовый цвет в этом случае станет прекрасной подложкой.

Сочный розовый