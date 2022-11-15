Названо лучшее окрашивание для седых волос

Мастер-колорист салона Julien Farel Restore в Палм-Бич, США, Джанеса Морера назвала лучшую технику окрашивания для седых волос. Соотвествующий материал появился на сайте издания Best Life.
В беседе с журналистами стилист рассказала, что при закрашивании седины необходимо ориентироваться на свой природный цвет волос.
«Чтобы весь ваш внешний вид гармонировал, подобное окрашивание должно быть адаптировано к натуральному цвету волос, глаз и оттенку кожи», — отметила Морера и добавила, что яркие и неестественные тона требуют более тщательного ухода и частого посещения салона красоты.
При этом специалист пояснила, что если кожа имеет более теплый оттенок, то в окрашивании следует использовать такие же теплые цвета. Данное правило распространяется и на холодный тон кожи, утверждает Морера.
Также эксперт выделила среди техник окрашиваний для седых волос мелирование.
«Для тех, кто не хочет ходить часто в салоны, я советую распределить мелированные пряди по макушке и затылку», — сказала она и объяснила, что после процедуры необходимо раз в неделю делать увлажняющие маски и использовать термозащиту.