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26 минут назад

Названо лучшее окрашивание для седых волос

Lenta.ru

Мастер-колорист салона Julien Farel Restore в Палм-Бич, США, Джанеса Морера назвала лучшую технику окрашивания для седых волос. Соотвествующий материал появился на сайте издания Best Life.

Названо лучшее окрашивание для седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В беседе с журналистами стилист рассказала, что при закрашивании седины необходимо ориентироваться на свой природный цвет волос.

«Чтобы весь ваш внешний вид гармонировал, подобное окрашивание должно быть адаптировано к натуральному цвету волос, глаз и оттенку кожи», — отметила Морера и добавила, что яркие и неестественные тона требуют более тщательного ухода и частого посещения салона красоты.

При этом специалист пояснила, что если кожа имеет более теплый оттенок, то в окрашивании следует использовать такие же теплые цвета. Данное правило распространяется и на холодный тон кожи, утверждает Морера.

Также эксперт выделила среди техник окрашиваний для седых волос мелирование.

«Для тех, кто не хочет ходить часто в салоны, я советую распределить мелированные пряди по макушке и затылку», — сказала она и объяснила, что после процедуры необходимо раз в неделю делать увлажняющие маски и использовать термозащиту.

Красота,
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