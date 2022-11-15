Названы главные средства против сечения волос

Косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова назвала главные средства против сечения волос. Своими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием LIFE.

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В беседе с журналистами врач рассказала, что данная проблема чаще всего встречается у длинноволосых девушек, а ее причинами служат неправильный уход, постоянное воздействие жесткой воды, неаккуратное расчесывание и частая укладка с помощью щипцов.

Так, Гусейнова посоветовала примерно один-два раза в неделю делать маски с гидролизованным коллагеном. По ее словам, данный компонент проникает в структуру волос и восстанавливает их повреждения. Вдобавок после мытья головы необходимо использовать аргановое или кокосовое масло, которое поможет предотвратить сечение.