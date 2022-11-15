Процедуры и средства, которые борются с морщинами

Не только ботокс всемогущий способен стереть признаки старения. Есть и другие методы, которые достаточно эффективно помогают избавиться от морщин. Но, конечно, чем раньше начинать эту борьбу, тем лучше.

Фото: New Magazine New Magazine

Рассказывает бренд-косметолог салона Faceology Дарья Колесова.

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Ботокс или ботулотоксин, одна из самых востребованных процедур в современной косметологии. За несколько неприятных минут избавляет от мимических морщин на несколько месяцев. Но какой ценой?! В современном обществе люди поделились на 2 лагеря: за и против инъекций. Я расскажу о процедурах и косметических компонентах, которые могут стать прекрасной альтернативой «чудо уколам».

Как известно, ботокс воздействует именно на мимические мышцы, блокируя их движения (то есть вызывает местный паралич). А ведь можно поступить по-другому и вместо того, чтобы совсем «выключить» работу мышцы, лучше релаксировать её, так чтобы она не включалась слишком активно.

Для этого существует приятная и безопасная процедура скульптурирующего массажа лица, шеи и декольте. Данный вид массажа работает с глубокими тканями и мышцами, поэтому происходит глобальная проработка каркаса, что даёт выраженный эффект миорелаксации, особенно при курсовом применении.

Ещё одна приятная альтернатива ботулинотерапии — этопроцедура RF лифтинга. Аппаратная методика, которая стимулирует синтез белковых компонентов кожи за счёт термо воздействия на дерму. Усиливается синтез коллагена и эластина, а значит кожа становится эластичнее, кожа подтягивается, разглаживаются морщины.

При курсовом подходе к процедуре RF лифтинга можно наблюдать такие эффекты как:

улучшение микроциркуляции и увлажнённости кожи,

более чёткий овал лица,

лифтинг носогубного треугольника,

липолитический эффект (в зоне «второго» подбородка),

повышение тонуса кожи.