Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
3 часа назад

Процедуры и средства, которые борются с морщинами

New Magazine

Не только ботокс всемогущий способен стереть признаки старения. Есть и другие методы, которые достаточно эффективно помогают избавиться от морщин. Но, конечно, чем раньше начинать эту борьбу, тем лучше.

Процедуры и средства, которые борются с морщинами
Фото: New MagazineNew Magazine

Рассказывает бренд-косметолог салона Faceology Дарья Колесова.

Видео дня

Ботокс или ботулотоксин, одна из самых востребованных процедур в современной косметологии. За несколько неприятных минут избавляет от мимических морщин на несколько месяцев. Но какой ценой?! В современном обществе люди поделились на 2 лагеря: за и против инъекций. Я расскажу о процедурах и косметических компонентах, которые могут стать прекрасной альтернативой «чудо уколам».

Как известно, ботокс воздействует именно на мимические мышцы, блокируя их движения (то есть вызывает местный паралич). А ведь можно поступить по-другому и вместо того, чтобы совсем «выключить» работу мышцы, лучше релаксировать её, так чтобы она не включалась слишком активно.

Для этого существует приятная и безопасная процедура скульптурирующего массажа лица, шеи и декольте. Данный вид массажа работает с глубокими тканями и мышцами, поэтому происходит глобальная проработка каркаса, что даёт выраженный эффект миорелаксации, особенно при курсовом применении.

Ещё одна приятная альтернатива ботулинотерапии — этопроцедура RF лифтинга. Аппаратная методика, которая стимулирует синтез белковых компонентов кожи за счёт термо воздействия на дерму. Усиливается синтез коллагена и эластина, а значит кожа становится эластичнее, кожа подтягивается, разглаживаются морщины.

При курсовом подходе к процедуре RF лифтинга можно наблюдать такие эффекты как:

  • улучшение микроциркуляции и увлажнённости кожи,
  • более чёткий овал лица,
  • лифтинг носогубного треугольника,
  • липолитический эффект (в зоне «второго» подбородка),
  • повышение тонуса кожи.

Конечно же, расслабить мышцы лица можно с помощью грамотной техники самомассажа. Однако, стоит понимать, что самомассаж в домашних условиях требует должной подготовки и практики. Кроме того, тем кто ищет альтернативные решения инъекциям ботулотоксина рекомендовано пользоваться домашними средствами с содержанием пептидов, которые обладают миорелаксирующим эффектом.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители