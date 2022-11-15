Эффект шапки: что делать, если волосы пушатся зимой

Чтобы пряди смотрелись блестящими и ухоженными, в холода о них нужно заботиться особенно тщательно.
Потратить на укладку полчаса, чтобы дойти до офиса, снять шапку и обнаружить на голове подобие одуванчика не понравится никому. Но зимой с пушащимися волосами сталкиваются даже те, кто обычно не страдает от проблем с локонами.
Главным шагом должно стать устранение или хотя бы минимизирование перечисленных факторов: начните правильно питаться, больше времени проводить на свежем воздухе, а дома пользоваться увлажнителем.
А помочь волосам выглядеть отлично помогут косметические средства. Выберите мягкий шампунь, подходящий именно вашему типу волос. Обратите внимание на бессульфатные продукты: они меньше вредят прядям.
Шампуни и бальзамы с маслами в составе помогают запечатать влагу внутри волоса, а значит сохранить блеск и структуру прядей.
Используйте питательные и увлажняющие маски для волос, а чтобы усилить эффект, наносите средство на чистые влажные волосы и укутывайте их в полотенце, создавая парниковый эффект.
Отдельно используйте средства против пушащихся кончиков: наносите специальные флюиды и сыворотки на кончики после укладки, но не выходите сразу на улицу, дайте средству впитаться.
А перед сушкой волос обязательно воспользуйтесь специальными средствами для термозащиты, а фен держите на расстоянии 20 сантиметров от волос.