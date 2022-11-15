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2 часа назад

Эффект шапки: что делать, если волосы пушатся зимой

WomanHit.ru

Чтобы пряди смотрелись блестящими и ухоженными, в холода о них нужно заботиться особенно тщательно.

Эффект шапки: что делать, если волосы пушатся зимой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Потратить на укладку полчаса, чтобы дойти до офиса, снять шапку и обнаружить на голове подобие одуванчика не понравится никому. Но зимой с пушащимися волосами сталкиваются даже те, кто обычно не страдает от проблем с локонами.

Почему волосы пушатся зимой

  • Часто пряди пушатся из-за недостатка увлажнения: кудрявые теряют скульптурность локонов, а прямые начинают выглядеть неопрятно.
  • Нарушение обмена веществ и недостаток витаминов приводит к тому, что волосы начинают пушиться.
  • Качество волос может резко ухудшиться из-за стресса, курения или злоупотребления алкоголя. Если зимой вы начинаете налегать на сладости, то тоже заметите вскоре, что локоны стали менее опрятными и сильнее пушатся.
  • Частая укладка без специальных средств тоже приводит к повреждению волос, а значит, к ухудшению их качества и структуры.
  • Влияет и шапка: волосы накапливают статическое электричество.
  • Сухой воздух из-за отопительных приборов лишает локоны влаги.

Боремся с пушащимися прядями

Главным шагом должно стать устранение или хотя бы минимизирование перечисленных факторов: начните правильно питаться, больше времени проводить на свежем воздухе, а дома пользоваться увлажнителем.

А помочь волосам выглядеть отлично помогут косметические средства. Выберите мягкий шампунь, подходящий именно вашему типу волос. Обратите внимание на бессульфатные продукты: они меньше вредят прядям.

Шампуни и бальзамы с маслами в составе помогают запечатать влагу внутри волоса, а значит сохранить блеск и структуру прядей.

Лайфхак против пушащихся волос

Используйте питательные и увлажняющие маски для волос, а чтобы усилить эффект, наносите средство на чистые влажные волосы и укутывайте их в полотенце, создавая парниковый эффект.

Отдельно используйте средства против пушащихся кончиков: наносите специальные флюиды и сыворотки на кончики после укладки, но не выходите сразу на улицу, дайте средству впитаться.

А перед сушкой волос обязательно воспользуйтесь специальными средствами для термозащиты, а фен держите на расстоянии 20 сантиметров от волос.

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