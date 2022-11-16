Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
49 минут назад

Зачем модели пьют воду с изюмом: видео

Катя Кобышева

Не всегда красота — это дар природы, часто это результат приложенных усилий. Причем иногда простые действия приводят к ошеломительному успеху. Например, один из секретов моделей — вода с изюмом. Достаточно выпить один стакан утром натощак.

Зачем то нужно и какой результат можно получить, вы узнаете из видео "Рамблера".

Кстати, изюм можно заменить на курагу, на стакан воды кладите три штучки. Но, конечно, кроме этой, стоит завести и другие полезные привычки, например, ложиться спать не позже 23 часов, делать зарядку и заниматься физкультурой, не голодать и не переедать, хорошо работать и еще лучше отдыхать.

Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Клаудия Шиффер

Ранее 41-летняя модель Алессандра Амбросио показала фото с тренировки.

Красота,Видео,Клаудия Шиффер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители