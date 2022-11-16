Не всегда красота — это дар природы, часто это результат приложенных усилий. Причем иногда простые действия приводят к ошеломительному успеху. Например, один из секретов моделей — вода с изюмом. Достаточно выпить один стакан утром натощак.

Зачем то нужно и какой результат можно получить, вы узнаете из видео "Рамблера".

Кстати, изюм можно заменить на курагу, на стакан воды кладите три штучки. Но, конечно, кроме этой, стоит завести и другие полезные привычки, например, ложиться спать не позже 23 часов, делать зарядку и заниматься физкультурой, не голодать и не переедать, хорошо работать и еще лучше отдыхать.