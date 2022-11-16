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40 минут назад

Мастер маникюра пожаловалась на хамство клиентов

Мослента

Мастер маникюра Юля, владелица собственной студии в Москве, которую посещают самые популярные артисты, в беседе с «Мослентой» пожаловалась на хамство некоторых клиентов.

Мастер маникюра пожаловалась на хамство клиентов
Фото: МослентаМослента

Собеседница призналась, что за годы работы в бьюти-индустрии встречала разных клиентов: очень милых, грубых и невоспитанных, благодарных, молчаливых, болтливых, богатых и скромных. По ее словам, удивить ее в этом плане сложно, однако есть то, что до сих не дает ей покоя: особый тип людей, которые автоматически считают работников сферы услуг недостойными людьми.

«Да, по сути я и есть обслуживающий персонал. Но это не значит, что я заслуживаю хамского отношения. Врачи, повара, даже певцы тоже вас обслуживают и удовлетворяют ваши потребности, но почему-то грубить им непозволительно», — рассказала мастер маникюра и призвала всех уважать друг друга.

Специалист призналась, что придирчивые и недовольные клиенты у нее были чаще всего, когда услуги маникюра стоили 1500-2000 рублей. Как только она подняла цены за услуги, таких клиентов стало в разы меньше.

«Чем ниже прайс, тем больше у тебя будет проблем и неблагодарных клиентов. Люди не будут ценить твою работу, если ты сам ее не ценишь», — отметила девушка.

Красота,
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