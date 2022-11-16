Мастер маникюра пожаловалась на хамство клиентов

Собеседница призналась, что за годы работы в бьюти-индустрии встречала разных клиентов: очень милых, грубых и невоспитанных, благодарных, молчаливых, болтливых, богатых и скромных. По ее словам, удивить ее в этом плане сложно, однако есть то, что до сих не дает ей покоя: особый тип людей, которые автоматически считают работников сферы услуг недостойными людьми.