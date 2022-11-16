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2 часа назад

Мастер маникюра предостерегла россиянок от процедур на дому

Мира Маркина

Во время пандемии популярность маникюра и педикюра “на дому” резко возросла. Однако некоторые мастера ногтевого сервиса скептически относятся к такому виду услуг. В беседе с “Мослентой” один из них объяснила, где таится опасность.

Мастер маникюра предостерегла россиянок от процедур на дому
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Собеседница издания, мастер ногтевого сервиса Юлия, отметила: если клиент приходит домой к специалисту, качество работы под угрозой.

“Атмосфера дома расслабляет, мастер не может в таких условиях выложиться на сто процентов”, — поделилась мнением специалист.

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Юлия убеждена, что только в салоне клиент может быть уверен в сфокусированности мастера на работе. И что не менее важно – в стерильности процесса. Проводя процедуру на дому, никто не даст таких гарантий, резюмировала нейл-мастер.

Ранее мы рассказывали, какими болезнями может обернуться некачественный маникюр.

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