Стилист раскрыла опасность популярного способа укладки волос

В беседе с журналистами специалист рассказала, что на платформе популярность набирают видеоролики, в которых блогеры распыляют лак на пряди и непосредственно на пластины утюжка. При этом Петти уточнила, что в описании к этим видео говорится, что данный лайфхак поддерживает объем волос на протяжении долгого времени.