Стилист объяснила, какой лайфхак из ТикТока лишит вас волос

Стилист Николь Петти опубликовала на платформе TikTok ролик, где наглядно показала, как опасен популярный лайфхак по укладке. Дать расширенный комментарий Николь попросили редакторы издания Mirror.

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Стилист объяснила, что для объемной и стойкой укладки некоторые блогеры распыляют лак на пряди и пластины утюжка. Но этот лайфхак опасен, заявила она. В первую очередь таким способом легко испортить стайлер для укладки. Например, повредив механизм регулирования температурного режима.

Здоровье волос тоже оказывается под угрозой. Ведь в лаке содержится спирт. И при его испарении под влиянием температуры пряди становятся сухими и тусклыми. Поэтому лак стилист рекомендует использовать уже после утюжка.

“Распылите лак на волосы на расстоянии 30 сантиметров и расчешите пряди расческой с широкими зубьями, чтобы получить объем и глянцевый блеск”, — объяснила Николь.

Чтобы лак не сушил волосы и его можно было быстро удалить с волос, стилист рекомендовала перед укладкой нанести масло или спрей-кондиционер.