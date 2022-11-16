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3 часа назад

Развеян главный миф о мужском маникюре

Мослента

Главный миф о мужском маникюре развеяла в беседе с «Мослентой» мастер ногтевого сервиса и владелица студии в Москве Юлия.

Развеян главный миф о мужском маникюре
Фото: МослентаМослента

«Вижу, что у нас пока многих смущает тренд на мужской маникюр. Сейчас почему-то считается, что делать маникюр — это прерогатива мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это стереотип, от которого нам давно пора избавиться», — сказала Юлия.

Собеседница «Мосленты» отметила, что не обязательно делать какой-то экстравагантный дизайн, а достаточно, чтобы просто руки у мужчин были ухоженными — без заусенцев и грязи под ногтями.

К тому же, по словам мастера, тенденция мужского маникюра появилась давно. Например, в Древней Греции мужчины ходили в специальные цирюльни и втирали особые пигменты себе в ногти, чтобы придать им интересный оттенок. Кроме того, даже в 90-х все брутальные рокеры поголовно ходили с черным маникюром. При этом их никто не осмеивал и не осуждал, уточнила Юлия.

Красота,
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