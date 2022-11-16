Красота по-американски

Жирный, трансгендер, цветной. У других конкурсанток попросту не было шанса — «чудовище» победило «красавиц» и стало «королевой красоты» в Америке.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Правда, 19-летнему вьетнамцу Брайану Нгуену хоть и надели на голову корону и назвали «Мiss Greatеr Derrу», но «королева» из него пока получилась не масштаба страны, а так, местечковая.

Видео дня

Упитанный мужик в короне пока просто выиграл бесплатную стипендию в 300 тысяч долларов в своем университете и до «Мисс Америка» все же не дойдет. Фрик останется фриком — пока, во всяком случае. Сейчас конкурс «Мисс Америка» проводится только для биологических женщин в возрасте от 18 до 28 лет с американским гражданством.

Так для чего же неформатный Брайан полез на сцену? Фотографировался с другими участницами — неужели сам не видит нелепости? Хрупкие куколки с длинными волосами и стройными ногами смотрятся просто игрушечными рядом с ним (или с ней?).

К сожалению, вывод напрашивается сам: никакой «нелепости» вьетнамец не наблюдает. Наверняка имеет большие психологические проблемы, и подсознание таким странным образом «лечит» комплексы, заставляя примерять корону и топтаться среди «настоящих девчонок».

Жалко этого Брайана, ну вот реально, жалко. Он-то, наверное, думает — все это по-настоящему. А на самом деле недавно суд США признал, что организацию «Мисс Америка» все же нельзя принуждать к включению в число конкурсанток трансгендеров. Трансгендер Анита Грин — тоже «красотка» та еще — подал (подала?) иск против «Мисс Америка», которая якобы «дискриминирует трансгендеров, но путь к значимым изменениям всегда был долгим и тернистым».

Суд Анита Грин проиграла. В судебном решении вполне логично прозвучало, что, допуская к конкурсу трансгендеров, не получится «выразить идеальное видение американской женственности». Но на местечковом уровне Брайан Нгуен «победил». Наверное, организаторы конкурса красоты все же решили не провоцировать новых судебных исков.

Будут потом говорить: какая такая дискриминация? У нас вот что было! И предъявлять фото: дюймовочки окружили со всех сторон красотулечку Брайана весом килограмм, наверное, сто пятьдесят. Все довольны, все улыбаются.