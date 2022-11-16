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1 час назад

Блогерша назвала действенный способ омоложения в домашних условиях

Lenta.ru

Популярная блогерша Вики Дероса назвала действенный способ омоложения в домашних условиях. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша назвала действенный способ омоложения в домашних условиях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах героиня раскрывает секрет избавления от мешков под глазами. Инфлюэнсер советует использовать кубики льда из кофеина. По словам женщины, их использование предотвращает появление признаков старения и сохраняет эластичность кожи. «Мы все стремимся повысить уровень коллагена и избавиться от морщин, а еще мы часто просыпаемся с отечностью», — делится юзерша.

Затем блогерша демонстрирует на камеру проведение данной процедуры. На видео Дероса ополаскивает лицо водой, а после этого растирает его кофейным кубиком. «Поверьте мне, это работает! Во-первых, этот ингредиент делает кожу упругой, а еще кофе помогает избавиться от солнечных пятен», — рассказывает она.

Подписчики неоднозначно оценили совет блогерши и выразили свое мнение в комментариях. «Спасибо, что поделились с нами!», «Вы просто гений», «Все-таки стоит быть осторожнее, поскольку от холода могут полопаться капилляры», — написали зрители.

Ранее косметолог Надежда Петраш назвала косметическую процедуру по омоложению, которая опасна для пациентов, страдающих от акне и проблем с зубами. По словам специалиста, нитевой лифтинг является популярным способом улучшения внешнего вида лица, однако такая подтяжка имеет ряд ограничительных мер.

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