Блогерша показала себя до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков

Блогерша показала процесс нанесения макияжа на камеру и удивила подписчиков. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В опубликованном видео юзерша Брей с никнеймом @crowndbybre сначала показала свою внешность с мейкапом и бровями на лбу, позируя в бежевом платье со стразами и окрашенными в платиновый цвет волосами. При этом на лицо она нанесла белые тени для век, а глаза украсила декоративными аксессуарами. Кроме того, девушка наклеила накладные ресницы и нанесла хайлайтер на переносицу.

Затем автор ролика показала себя до нанесения косметики на лицо. На размещенных кадрах видно, что на лбу девушки находились волосы, а под глазами — темные круги. Помимо этого, ее пряди в первоначальном образе имели темный оттенок. «Нет, это не я!» — заявила Брей.

Фанаты оценили внешний вид девушки и отметили, что она выглядит прекрасно и без макияжа. «Ты такая красивая, боже мой», «Она без макияжа выглядит даже лучше», «Великолепно как до, так и после», — написали они.