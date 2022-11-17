Лайфхаки для стройной фигуры в зимний период

В зимне-осенний период организм переживает стресс, и многие отмечают повышенный аппетит и прибавку веса. Что делать, чтобы пережить непростой период без лишних килограммов?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Конец осени и начало зимы — особенно сложный период для большинства из нас. Уменьшение светового дня и понижение температуры не лучшим образом сказываются на самочувствии: нас больше тянет в сон, мы меньше двигаемся и пытаемся согреться. Генетически в холодное время человек запрограммирован на набор веса — ведь много веков назад у людей не было теплой одежды, чтобы согреться. Сейчас у нас есть и пуховик, и теплые сапоги, а генетическая память до сих пор работает. Многие это ощущают по себе, когда весной замечают, как плотно сидят привычные брюки на талии. Мало кого может обрадовать такой подарок предков, ведь сбросить набранное бывает вовсе непросто. Давайте разбираться, как сохранить фигуру в холода?

Видео дня

Сделайте акцент на сложных углеводах

Сложные или длинные углеводы позволяют человеку долго ощущать сытость. Одну четвертую часть тарелки заполняйте крупами — гречка, булгур, нешлифованный рис, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы и прочее. Это важная составляющая каждого приема пищи, сложные углеводы в рационе — первый и главный источник энергии, которая нужна нам как для слаженной работы организма, так и для эффективной деятельности в течение дня. Если вы не доедаете сложных углеводов, вас точно будет тянуть на сладкое. А это путь к набору веса.

Снизьте количество сырых овощей

Термически обработанные овощи снизят нагрузку на пищеварительную систему (а ведь осень и зима — сезон обострения хронических заболеваний, в том числе и болезней ЖКТ). Приготовьте овощные супы, лучше всего — супы-пюре. Первые блюда отлично насытят и согреют, а еще позволят получить нужную порцию клетчатки.

Добавьте перчика!

Осень — самое подходящее время экспериментов со специями. Корица, кардамон, имбирь, мускатный орех, гвоздика — все эти специи подойдут не только для выпечки, но и отлично оттенят вкус мяса и гарниров. Не бойтесь экспериментировать, сейчас важно добавить в блюда как вкуса, так и запаха, он тоже влияет на настроение.

Ешьте радугу

Старайтесь сделать вашу тарелку разнообразной и привлекательной, для этого выбирайте продукты разных цветов. Очень просто экспериментировать с овощами — брокколи, морковь, репа, свекла, салатные листья разных цветов, перец и кукуруза — все это сделает вашу трапезу еще и приятной для глаз. А, как известно, еда должна приносить и эстетическое удовольствие. Тут вам поможет еще и красиво сервированный стол.

Ароматные напитки

В холодное время можно разнообразить теплые напитки. Экспериментируйте с травяными чаями — ромашка, мята, мелисса — помогут не только согреться, но и снизят стресс. Можно добавить в напиток имбирь и ягоды из морозилки по вкусу. А вот кофе лучше ограничить, оставьте 1-2 чашки в день в первой половине дня.

Конечно, в холодное время высок соблазн добавить в рацион сладкого, однако такая стратегия точно приведет вас к набору веса и не добавит здоровья. Попробуйте внимательнее отнестись к своему рациону, хорошо высыпаться, планировать интересный досуг и вам не понадобится допинг в виде дополнительной еды.