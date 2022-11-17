Полюбившая откровенную одежду 49-летняя женщина дала отпор хейтерам в сети

49-женщина решила дать отпор хейтерам, разместив видео, на котором она примерила несколько образов. Так, пользовательница сети с никнеймом @norapotts, чей блог насчитывает более 125 тысяч подписчиков, предстала перед камерой в облегающем розовом платье длиной до колен, а также в комплекте, состоящем из кофты с глубоким декольте и коротких шорт. Кроме того, она была запечатлена в черном боди, поверх которого были надеты бинты, и белом платье с высокими разрезами по бокам. «Когда люди говорят, что мне нужно одеваться по возрасту», — заявила она в ролике.