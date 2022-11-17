4 ошибки в уходе за собой, которые все допускают

Бьюти-рутина позволяет нам привести себя в порядок, отвлечься от невзгод и даже расслабиться. Однако немногие девушки догадываются о том, что допускают уйму ошибок в уходе, которые наносят вред как коже, так и кошельку.
Подробнее об этих ошибках – в материале "Рамблера".
Мицеллярная вода отлично удаляет макияж и загрязнения, скопившиеся на коже в течение дня. Однако после применения ее нужно смыть обычной водой. В противном случае, кожа может стать чувствительной и обезвоженной.
Скрабы с абразивными частичками, возможно, и дают мгновенный эффект, но вместе с тем также оставляют на коже микроразрывы и разрушают ее естественный барьер. По этой причине такие продукты дерматологи нередко сравнивают с наждачкой, которой вы водите по лицу.
Высокая температура и влажность в ванной способствуют разрушению активных ингредиентов в продуктах по уходу за кожей, а также созданию идеальной среды для размножения бактерий. Лучше всего хранить любимые флаконы в сухом месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.
Многие визажисты советуют сначала накрасить глаза и только потом приступать к тональной основе. Так будет легче убрать следы от теней и поправить подводку, не повреждая при этом тон.