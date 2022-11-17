Правда ли, что гаджеты для красоты сэкономят деньги на косметические процедуры

Сегодня можно найти большое количество самых разных приборов для красоты. Но так ли они полезны, как говорят, и можно ли при помощи их использования сэкономить деньги на процедуры ухода за собой?

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Среди устройств для ухода за лицом и телом сегодня есть гаджеты с самыми разными функциями. Для того чтобы действительно сэкономить на ежемесячных косметических процедурах, нужно выбирать самые многофункциональные модели.

При помощи гаджетов для красоты вы дома самостоятельно сможете проводить такие процедуры, как ультразвуковая чистка лица (в салоне стоит около 1500-3000 рублей), RF-лифтинг (стоимость - 1,5-15 тысяч рублей), ионофорез (стоимость - от 500 до 3000 рублей), LED-терапия (световая терапия) (цена - 2500-8000 рублей), микротоковый лифтинг (стоимость - от 900 до 7000 рублей), EMS-стимуляция (цена - 2000-4000 рублей), ультразвуковой микромассаж (стоимость - 500-3000 рублей).

Многофункциональный аппарат для красоты будет в среднем стоить 5000-15000 рублей. А если сложить минимальную стоимость каждой процедуры, названной выше, то выйдет 9400 рублей. Но не нужно забывать, что делать все эти процедуры необходимо курсом. Поэтому умножать 9400 нужно как минимум на 5. Другими словами, вы сможете сэкономить благодаря приобретению гаджета для красоты как минимум 30 тысяч рублей.

К тому же подобные гаджеты делают максимально эффективными другие уходовые продукты. То есть кремы, гели, маски и т.п.