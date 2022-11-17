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2 часа назад

Девушка сделала ботокс и потеряла возможность улыбаться

Lenta.ru

Блогерша Ники Андреа сделала ботокс и лишилась возможности выражать эмоции на лице. Своим опытом она поделилась в TikTok-аккаунте.

Девушка сделала ботокс и потеряла возможность улыбаться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом @nicki_andrea рассказала, что потеряла способность улыбаться из-за последнего визита к косметологу. «На этот раз мне вкололи намного больше единиц препарата, чем обычно, и мое лицо буквально заморозилось», — призналась инфлюэнсерша.

Девушка поделилась снимком, на котором она широко улыбается на фоне рождественской елки с собакой в руках. «Это моя настоящая улыбка, а теперь я сделать так уже не могу», — посетовала она.

Подписчики поделились похожими историями в комментариях и предположили, что косметолог неправильно ввел препарат. «Они неправильно ввели вам ботокс в область жевательных мышц», «Это пройдет через 3-6 месяцев», «Со мной подобная история произошла прямо перед свадьбой моих друзей», — написали они.

Ранее блогерша Саманта Роуз не смогла надеть контактные линзы и накраситься из-за ботокса. Девушка призналась, что убедила косметолога сделать ей двойную дозу инъекций ботокса. Несмотря на неудачный опыт посещения косметолога, инфлюэнсерша обвинила в случившемся только себя.

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