Забота о себе: эффективные аппаратные процедуры для тела

Красивое и упругое тело — мечта миллионов: одни добиваются результата с помощью регулярных тренировок, другие тщательно следят за рационом питания, однако в современном мире уже давно существуют средства, которые способны приблизить человека к заветной цели без каких-либо ограничений. Сегодня мы поговорим с экспертом в области косметологии, Екатериной Аничкиной, о том, как всегда оставаться в форме, и какие средства являются самыми эффективными в данном вопросе.

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Екатерина Анчикова — специалист в области аппаратной косметологии компании, врач- косметолог.

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Стоит отметить, что уменьшить числовые показатели на весах, конечно, можно, но когда речь идет о растяжках, дряблости кожи, целлюлите и других отклонениях, одного спортзала и питания недостаточно — здесь нужно обратиться к врачу-косметологу: опытный специалист подберет необходимую процедуру. Аппаратная косметология уже давно пропагандирует свои технологические возможности в вопросе красоты. Все виды активного воздействия дают положительный эффект «подтаивания жира», а массаж также может производиться при помощи технологий ультразвукового, радиоволнового и электровоздействия.

Самые эффективные аппаратные методы коррекции фигуры

Криолиполиз и LPG

Помогут уменьшить объем подкожно жировой клетчатки в разных областях тела. Это особенно актуально для зон, где расположены так называемые «жировые ловушки», например: зоны живота, бедер, ягодиц, боков, внутренней поверхности плеча и др. Все они уменьшаются в размере очень медленно, несмотря на сильные потери в весе, поэтому здесь организму требуется дополнительная помощь.

LPG

Воздействует на кожу вакуумно, стимулируя метаболизм в клетках кожи. Таким образом улучшается микроциркуляция, лимфоток и размягчается жировая прослойка. Обычно процедуры проводятся курсом и повторяются при необходимости, но процесс настолько индивидуален, что к каждому человеку и его телу нужен особый подход — одни обходятся 3–5-ю процедурами, другим нужно 8–10 для достижения желаемого эффекта.

Криолиполиз

Безоперационный метод удаления локальных жировых отложений, который основан на воздействии на подкожную жировую ткань посредством охлаждения. Жировые клетки, в отличие от клеток кожи, неустойчивы к холоду, и при криолиполизе запускается программируемый процесс их гибели. Таким образом все нежелательные объемы в проблемных областях уменьшаются, а после исчезают совсем — происходит регенерация, кожа подтягивается.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Это современная косметологическая процедура, направленная на подтяжку и омоложение кожи с помощью радиочастотного излучения. Равномерный прогрев иглы позволяет создавать правильный коагуляционный канал, который впоследствии приводит к сокращению кожи. Но при этом, акцентное и самое мощное термическое воздействие находится в области острия иглы, а значит, в глубинных структурах под кожей, где и происходит коллагеногенез. Метод был запатентован известным корейским профессором Jong Ju Na и назван в его честь. Южнокорейский доктор хотел создать идеальное сочетание параметров, чтобы был очень выраженный омолаживающий эффект, но с минимальными рисками появления нежелательных явлений. Так появился аппарат, который идеально подходит для тех, кто хочет минимизировать появление дряблости на коже лица и тела. Существуют разные аппараты с техникой RF-микроигл. Особое место уделяется радиоволновому фракционному аппарату Scarlet S с уникальной технологией каплеобразного прогрева. Он создает перпендикулярно направленные к подкожным слоям множественные микроканалы, которые уплотняют ткани. Особенно хорошо виден подтягивающий эффект в области живота, что актуально для девушек после родов.

Аппараты с HIFU-технологией

Мощный липолитический эффект наступает после воздействия аппаратов с HIFU технологиями. У большинства таких аппаратов есть специальный картридж, использование которого позволяет создавать коагуляционные точки в подкожножировой клетчатке на глубине 13 мм на теле и на лице. Ультразвуковые лучи фокусируются на заданной глубине, в месте фокусировки создается зона, где температура достигает 70С.

SMAS-лифтинг

Процедура высокоэффективна, но в некоторой степени болезненна, поэтому в зависимости от типа кожи лучше выбирать подходящий по чувствительности аппарат: Ultraskin ( у них есть возможность создавать гипер фокусировочную точку коагуляции). Данную методику можно использовать в тех случаях, когда необходимо подтянуть область нижней трети лица (убрать второй подбородок, сформировать овал лица), внутренней поверхности плеч, живота, бедер и ягодиц.