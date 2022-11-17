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3 часа назад

Татуировки на теле женщины сравнили в сети с разметкой хирурга перед операцией

Lenta.ru

Мастер продемонстрировала необычные татуировки на телах клиентов и вызвала споры в сети. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Татуировки на теле женщины сравнили в сети с разметкой хирурга перед операцией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша Лариса Мораес опубликовала коллаж из дизайнов рисунков, которые ей уже удалось выполнить для своих заказчиков. Так, на первом фото одна из клиенток запечатлена с тонкой линией на спине, идущей вдоль позвоночника от шеи к бедрам. В то же время другая женщина показала аналогичные татуировки, нанесенные на руке.

Зрители неоднозначно отреагировали на работы Мораес и сравнили рисунки с разметкой хирурга перед операцией. «Похоже на линии, которые делают для хирургии», «Я подумал, это для операции на позвоночнике», «А теперь найдите функцию этого графика», — шутили одни. «Лучше, чем многие татуировки, которые я видел, «Они на самом деле такие забавные и милые! Я бы себе такую хотела», «Довольно круто», — поспорили другие.

Ранее в ноябре покрытый тату мужчина с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность. По словам тату-мастера из Колумбии Райдена Кранео Дос Караса, тело которого на 86 процентов покрыто рисунками, ему приходится сталкиваться с негативной оценкой в интернете.

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