Лабиопластика без операции. Возможно?

Пластика половых губ или лабиопластика относится к той области коррекции внешности, о которой часто задумываются, но стесняются задавать вопросы своему врачу. Интересует женщин многое: всем ли это доступно по медицинским показаниям? Как долог период восстановления? Будет ли больно? Специалист эстетической гинекологии, врач-гинеколог Меланя Маилян спешит успокоить: во многих случаях теперь легко отказаться от традиционной хирургии в пользу менее травматичных методик.

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Меланя Маилян — врач гинеколог, специалист эстетической гинекологии.

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Эволюция в гинекологии — лабиопластика

Безоперационным методикам, которые активно внедряют клиники эстетической медицины, под силу многое. Вот несколько примеров, что может лабиопластика:

придать объем мягким тканям в деликатных зонах; вернуть упругость гениталиям; устранить дряблость из-за возрастных изменений или дефекты, возникшие после быстрого похудения; сделать более доступным клитор и увеличить точку G, чтобы половая жизнь стала ярче; выровнять эстетические изъяны в зоне промежности; восстановить анатомическую целостность больших половых губ, чтобы они прикрывали малые; убрать зияние половой щели.

Важно заметить: не все особенности и дефекты убираются без операции. К примеру, нельзя уменьшить малые половые губы. Для решения таких задач применяют лазерный метод — он выгоден нетравматичностью и коротким периодом реабилитации.

Как проводят филлинг?

Лабиопластика — это интимная пластика с помощью филлеров, инъекционный нехирургический метод. Препараты (гели) последнего поколения с гиалуроновой кислотой вводят с целью убрать эстетические несовершенства в деликатных зонах. Такая пластика подходит женщинам всех возрастов. Без скальпеля и общего наркоза гинекологи с помощью филлеров бережно и эффективно восстанавливают гениталии, избавляя женщин от комплексов. Во время сеанса слизистую, а также вход во влагалище обрабатывают антисептиками и анестетиками. Затем в намеченную зону вводят филлер тонкой иглой.

Никакой подготовки к безболезненной процедуре не требуется. Врач лишь напомнит о том, что за сутки до визита в клинику не следует пить алкоголь и принимать препараты из группы антикоагулянтов. Также гинеколог даст рекомендации по уходу и интимной гигиене.

Имеются ли противопоказания?

Да, их не много, но перед процедурой врач-гинеколог всё-таки должен убедиться, нет ли у вас:

индивидуальной непереносимости гиалуроната (встречается крайне редко, т.к. вещество есть в организме); диабета; нарушений в свертывающей системе крови; герпеса и любых воспалительных процессов в острой фазе; ИППП; онкозаболеваний.

Как меняется жизнь после безоперационной лабиопластики?