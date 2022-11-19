В каком случае женщинам лучше побриться налысо

Известный врач-трихолог рассказал, в каком случае именно женщины могут побриться налысо и обзавестись шикарной шевелюрой. При этом мужчинам такой способ не подходит, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, ни мужчинам, ни женщинам нет смысла брить голову, если они планируют таким образом увеличить количество волос. Бритье никаким образом не активирует спящие волосяные фолликулы, и после отрастания волос останется ровно столько же.