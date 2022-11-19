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4 часа назад

В каком случае женщинам лучше побриться налысо

Primpressиещё 1

Известный врач-трихолог рассказал, в каком случае именно женщины могут побриться налысо и обзавестись шикарной шевелюрой. При этом мужчинам такой способ не подходит, сообщает PRIMPRESS.

В каком случае женщинам лучше побриться налысо
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалиста, ни мужчинам, ни женщинам нет смысла брить голову, если они планируют таким образом увеличить количество волос. Бритье никаким образом не активирует спящие волосяные фолликулы, и после отрастания волос останется ровно столько же.

Однако побриться налысо есть смысл тем женщинам, которые хотят вернуть плотную текстуру своих волос. Многие представительницы прекрасного пола сжигают свои волосы различными процедурами покраски или химической завивики. Бритье налысо помогло бы отрастить здоровые, пышные волосы с родной текстурой.

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