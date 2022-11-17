Трихолог опровергла миф о бурном росте волос после бритья налысо

Врач-трихолог Людмила Егжина рассказала, что, если побриться налысо, то волосы не будут расти активнее. По мнению эксперта, сбривание никаким образом не повлияет на увеличение волосяных стержней из одного фолликула. Об этом сообщает Лайф.

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«Если пациент рассчитывает на то, что у него из небольшого количества объема вырастет в 2 раза или в 3 раза больше стержней, то это заблуждение. Потому что даже после того, как он побреется налысо, количество активных фолликулов как было, так и останется», — сказала она.

Но если задача бритья заключается в том, чтобы обзавестись волосами с плотной структурой вместо пересушенной шевелюры, то это подействует. Данная рекомендация больше подойдет женщинам, так как у них волосы чаще становятся поврежденными из-за применения укладочных средств, окрашивания, фена.