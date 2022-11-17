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1 час назад

Как выглядит 22-летняя девушка с натуральной грудью весом 13 килограммов

Super.ru

Британка Анжи Чалк признается, что ее грудь 11-го размера — чрезвычайно тяжелая ноша. Буквально: она весит 13 килограммов. 22-летняя девушка носит бюстгальтер с семи лет. К восьми годам ее грудь уже приобрела выдающиеся параметры и достигла восьмого размера. Сейчас Анжи с трудом предвигается и вынуждена покупать бюстгальтеры ежемесячно, потому что на них ломаются застежки. «Я выхожу из дома только в магазин, но всякий раз мне приходится брать трость. У меня появляются язвы и потница под грудью. Это мучение. Лямки врезаются в кожу, образуются синяки и шрамы на плечах и вмятины под грудью», — жалуется жительница Уэльса британскому изданию The Sun.

Как выглядит девушка с натуральной грудью весом 13 килограммов
Фото: Super.ruSuper.ru

Анжи со школьной скамьи мечтает об операции по уменьшению груди. Врачи разводят руками и неизменно твердят: «Сначала сбросьте лишний вес». Но похудеть до требуемых 63–70 килограммов девушке не удается. «Врачи годами наблюдают, как я пытаюсь это сделать. Но знаете, что я думаю? Я не в состоянии сбросить вес, потому что с таким телом физически не могу выполнять упражнения!» — считает Чалк. Также она призналась, что боится навсегда остаться инвалидом из-за столь пышного бюста.

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