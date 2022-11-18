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2 часа назад

Полная блогерша оголилась на камеру назло хейтерам в соцсетях

Lenta.ru

Полная блогерша показала откровенный новогодний наряд на камеру вопреки неоднозначной реакции подписчиков. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Полная блогерша оголилась на камеру назло хейтерам в соцсетях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В опубликованном ролике Алекса с никнеймом @alexaspasia/ запечатлела себя в черном бархатном платье, украшенном кружевом на рукавах и в области живота. При этом наряд почти целиком обнажил грудь девушки, продемонстрировав ее пышные формы. Юзерша дополнила свой образ ярким макияжем и распустила локоны.

Поклонники противоречиво отреагировали на пост инфлюэнсера, которая оголилась на видео назло хейтерам в соцсетях. «У меня отвисла челюсть, выглядит потрясающе», «Очень соблазнительный наряд», — прокомментировали одни. «А я бы такое никогда не надела», «Вам стоит надеть под это платье что-то скрывающее ваши формы», «Ужасно», — поспорили другие.

Ранее в ноябре полная модель Стелла Уильямс показала жировые складки в облегающей одежде назло хейтерам. Бодипозитивная девушка предстала в кроп-топе и облегающих брюках с завышенной талией. Подписчики не оценили внешний вид Уильямс и порекомендовали ей выбирать вещи, которые скрывают полноту.

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