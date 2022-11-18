Полная блогерша оголилась на камеру назло хейтерам в соцсетях

Полная блогерша показала откровенный новогодний наряд на камеру вопреки неоднозначной реакции подписчиков. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В опубликованном ролике Алекса с никнеймом @alexaspasia/ запечатлела себя в черном бархатном платье, украшенном кружевом на рукавах и в области живота. При этом наряд почти целиком обнажил грудь девушки, продемонстрировав ее пышные формы. Юзерша дополнила свой образ ярким макияжем и распустила локоны.

Поклонники противоречиво отреагировали на пост инфлюэнсера, которая оголилась на видео назло хейтерам в соцсетях. «У меня отвисла челюсть, выглядит потрясающе», «Очень соблазнительный наряд», — прокомментировали одни. «А я бы такое никогда не надела», «Вам стоит надеть под это платье что-то скрывающее ваши формы», «Ужасно», — поспорили другие.