Раскрыты плюсы и минусы татуажа и перманентного макияжа

Татуаж и перманентный макияж – это процедуры, способные скрыть недостатки внешности и подчеркнуть естественную красоту за счет введения стойкого пигмента под кожу. Основатель школы перманентного макияжа Алена Манн объяснила «ФедералПресс», в чем разница между этими двумя понятиями.

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«Отличие перманентного макияжа от татуажа состоит в особенности технологии нанесения, глубине работы и пигментах, а точнее, в их косметической основе», – пояснила эксперт.

В первом случае мастер работает исключительно в верхнем слое дермы, подчеркнула Манн. Прокол кожи при этом осуществляется на глубину примерно 1 мм, в то время как при татуаже кожа прокалывается гораздо глубже, поэтому остается в коже значительно дольше.

Иными словами, перманентный макияж – более щадящая процедура, но при этом не настолько долговечная. Может держаться от 1 до 1,5 лет, в то время как татуаж держится несколько лет, отметила Алена Манн.

Среди преимуществ перманентного макияжа – безболезненность процедуры, период реабилитации проходит быстрее. Недостатки – это недолговечность, придется корректировать каждые 1–1,5 года, свести результат можно только с помощью лазера или ремувера, а это дополнительные траты.

У татуажа только одно преимущество – его долговечность. А вот из минусов то, что выводить его тяжело, а иногда и невозможно. Также нельзя поменять форму, а сведение стоит довольно дорого. Еще один недостаток – болезненность процедуры из-за глубины прокола кожи.