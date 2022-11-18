Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
26 минут назад

Раскрыты плюсы и минусы татуажа и перманентного макияжа

РИА "ФедералПресс"

Татуаж и перманентный макияж – это процедуры, способные скрыть недостатки внешности и подчеркнуть естественную красоту за счет введения стойкого пигмента под кожу. Основатель школы перманентного макияжа Алена Манн объяснила «ФедералПресс», в чем разница между этими двумя понятиями.

Раскрыты плюсы и минусы татуажа и перманентного макияжа
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Отличие перманентного макияжа от татуажа состоит в особенности технологии нанесения, глубине работы и пигментах, а точнее, в их косметической основе», – пояснила эксперт.

В первом случае мастер работает исключительно в верхнем слое дермы, подчеркнула Манн. Прокол кожи при этом осуществляется на глубину примерно 1 мм, в то время как при татуаже кожа прокалывается гораздо глубже, поэтому остается в коже значительно дольше.

Иными словами, перманентный макияж – более щадящая процедура, но при этом не настолько долговечная. Может держаться от 1 до 1,5 лет, в то время как татуаж держится несколько лет, отметила Алена Манн.

Среди преимуществ перманентного макияжа – безболезненность процедуры, период реабилитации проходит быстрее. Недостатки – это недолговечность, придется корректировать каждые 1–1,5 года, свести результат можно только с помощью лазера или ремувера, а это дополнительные траты.

У татуажа только одно преимущество – его долговечность. А вот из минусов то, что выводить его тяжело, а иногда и невозможно. Также нельзя поменять форму, а сведение стоит довольно дорого. Еще один недостаток – болезненность процедуры из-за глубины прокола кожи.

Ранее «ФедералПресс» писал о главных трендах в перманентном макияже.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители