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4 часа назад

Врач рассказала, надо ли периодически менять пробор на волосах

Вести Подмосковьяиещё 1

Ношение одного и того же пробора не провоцирует облысение. Порой из-за смены привычного пробора может показаться, что волосы стали объемнее, однако это только иллюзия. Об этом Лайфу сообщила трихолог и косметолог Татьяна Егорова.

Врач рассказала, надо ли иногда менять пробор на волосах
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Чаще всего пробор выбирают по ходу естественного роста волос, очень редко, когда делают его каким-то искусственным. Даже если волосы «приучают» лежать определенным образом, то ничего страшного не произойдет, это не путь к облысению», — поделилась специалист.

Эксперт также рассказала, что на самом деле может нанести вред волосам. По ее мнению, это высокие хвосты и пучки, например, как у художественных гимнасток. Из-за таких причесок нарушается кровообращение в волосяных фолликулах, а это может привести к потере шевелюры.

Красота,Татьяна Егорова,
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