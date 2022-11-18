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4 часа назад

Блогерша с акне на лице изменилась до неузнаваемости и прослыла ведьмой

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @jesthejemini изменилась до неузнаваемости и прослыла ведьмой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша с акне на лице изменилась и прослыла ведьмой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале видео Джесси Волк (Jessy Volk), чей блог насчитывает 987 тысяч подписчиков, предстала без макияжа. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствует акне, а волосы собраны в небрежный пучок. Затем девушка продемонстрировала себя с мейкапом: она выровняла тон кожи, скрыв высыпания, оформила брови, приклеила накладные ресницы, нанесла на глаза коричневые тени и накрасила губы темно-розовой помадой. Кроме того, она распустила волосы и уложила их в объемные локоны.

Зрители удивились преображению Волк, о чем стали писать в комментариях под роликом. «Настоящая ведьма и такая красивая», «Она прекрасна, несмотря ни на что», «Вы сделали так много видео своих трансформаций, но я думаю, что это самое лучшее», «Я не могу поверить в это», — высказывались они.

Красота,
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