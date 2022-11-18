Блогерша с акне на лице изменилась и прослыла ведьмой

Блогерша с никнеймом @jesthejemini изменилась до неузнаваемости и прослыла ведьмой. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео Джесси Волк (Jessy Volk), чей блог насчитывает 987 тысяч подписчиков, предстала без макияжа. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствует акне, а волосы собраны в небрежный пучок. Затем девушка продемонстрировала себя с мейкапом: она выровняла тон кожи, скрыв высыпания, оформила брови, приклеила накладные ресницы, нанесла на глаза коричневые тени и накрасила губы темно-розовой помадой. Кроме того, она распустила волосы и уложила их в объемные локоны.