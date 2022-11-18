Парикмахер перечислил бесполезные средства для волос

Парикмахер Ренато Руссо перечислил бесполезные косметические средства для волос. Соответствующий видеоролик появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В первую очередь специалист призвал зрителей отказаться от покупки шампуня с фиолетовым пигментом, который обычно используется для нейтрализации желтых оттенков у блондинок, поскольку он содержит в своем составе агрессивные ингредиенты. Вдобавок Руссо отметил среди бесполезных продуктов краску для волос.

Помимо прочего стилист обратил внимание подписчиков на шампуни, которые продаются исключительно в аптеках, а также на маски для волос. По его словам, в первом случае данные средства обычно содержат в своем составе токсичные компоненты, в том числе спирт, силиконы и сульфаты, которые могут вызвать сухость. Что касается масок, то чаще всего производители разбавляют их водой.