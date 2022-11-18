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2 часа назад

Парикмахер перечислил бесполезные средства для волос

Lenta.ruиещё 1

Парикмахер Ренато Руссо перечислил бесполезные косметические средства для волос. Соответствующий видеоролик появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Парикмахер перечислил бесполезные средства для волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист призвал зрителей отказаться от покупки шампуня с фиолетовым пигментом, который обычно используется для нейтрализации желтых оттенков у блондинок, поскольку он содержит в своем составе агрессивные ингредиенты. Вдобавок Руссо отметил среди бесполезных продуктов краску для волос.

«Содержит заменитель аммиака. Например, как моноэтаноламин. Он наиболее вреден, чем аммиак», — пояснил он.

Помимо прочего стилист обратил внимание подписчиков на шампуни, которые продаются исключительно в аптеках, а также на маски для волос. По его словам, в первом случае данные средства обычно содержат в своем составе токсичные компоненты, в том числе спирт, силиконы и сульфаты, которые могут вызвать сухость. Что касается масок, то чаще всего производители разбавляют их водой.

«Вы можете проверить это, перевернув маску вверх дном и понаблюдать, сможет ли продукт с легкостью стечь вниз из банки», — объяснил он.

В заключение Руссо также назвал бесполезным продуктом сухой шампунь.

«Лишает кожу головы естественных защитных масел», — заявил эксперт и предупредил, что его частое использование может привести к еще более быстрому загрязнению волос и раздражению кожи головы.

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