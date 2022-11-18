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1 час назад

Главные правила, как выглядеть моложе

Крестьянская жизнь

Из нашего материала вы узнаете, как выглядеть моложаво без походов к косметологу.

Главные правила, как выглядеть моложе
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Прежде всего, очень важно очищать, тонизировать, увлажнять и питать кожу ежедневно, говорится в статье издания «Медик Форум».

Кроме того, кожу необходимо защищать от ультрафиолета. Загар и чрезмерное пребывание на солнце повышает риск преждевременного старения кожи. Дерматологи рекомендуют наносить средства с SPF-50 перед выходом на улицу в солнечный день даже зимой.

Еще одно главное правило для сохранения красоты кожи – это достаточный сон и минимизация стресса, ограничение углеводов и употребление достаточного объема жидкости.

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