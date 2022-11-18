6 секретов красоты арабских женщин

Предлагаем вашему вниманию шесть правил, которым следует практически каждая жительница небоскреба на берегу Персидского Залива.

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Ирина Майер Владелица сети клиник косметологии и лазерной эпиляции «Подружки»

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Акцент на глаза

Арабская женщина скрыта от посторонних. Под черным головным убором, который называется никаб, и просторной абайей, скрывающей очертания фигуры, она идет по жаркому городу, будто бы никем не узнанная. Единственное, что позволяет ей выделиться из толпы — незабываемый взгляд. Прекрасные глаза арабских женщин вызывают ассоциации с экзотическими бабочками. Женщины не жалеют ни теней, ни подводки, ни туши. И, конечно же, изгиб брови должен быть идеальным, как росчерк каллиграфа. Чтобы ресницы были длиннее и гуще, они используют масло сурьмы или наращивание.

Безальтернативные каблуки

Женщины в арабских странах, как правило, не очень высокие. Именно поэтому из-под абайи то и дело выглядывает высокий, тонкий каблук или яркий носок туфельки, украшенной стразами. Если европейские и американские женщины уже давно присягнули в верности кедам, то на Ближнем Востоке дамы не сходят с «постамента», тем более не так уж часто им приходится преодолевать большие расстояния пешком, да и затруднительно долго гулять под палящим солнцем.

Фантастическая сумочка

Нужно не упустить ни единого шанса обратить на себя внимание, в том числе с помощью сумочки, напоминающей мечту дошкольницы. Она может быть залита стразами всех цветов радуги, с бахромой, бисером, мехом и, разумеется, известного бренда — чем ярче, тем лучше. То, что в иных обстоятельствах может показаться неуместным, в ручках дамы в черном выглядит очень лаконично. Да и почему бы сумочке не выглядеть игрушкой, если, скорее всего, в ней точно не нужно нести документы на презентацию для деловых партнеров, и там только платиновая кредитка, тушь и айфон?

Нет диетам и фитнесу

Философия достигаторства и преодоления довольно далека от женщины современного Ближнего Востока. Скорее всего, дама, живущая в Дубае, не любит себя мучить и потеть в спортзале. Если она хочет рахат-лукум, пахлаву или щербет, она непременно себе что-то позволит, а может быть и все сразу. А что касается последствий в виде лишних килограммов, то к ее услугам косметология и хирургия. Многие представительницы прекрасного, спрятанного под никаб пола, частенько ходят на липосакцию или делают себе резекцию желудка — благо позволяют средства. Также дамы уважают массаж и аппаратные процедуры. Если нужно просто произвести оплату, лечь и получить результат, это будет пользоваться спросом. Да, постепенно с запада приходит мода на нутрициологию и элементы здорового образа жизни. В Нью-Йорке и Москве от йоги, ПП и кето уже подустали, а в Дубае это вызывает сдержанное любопытство. Может быть, усилия стоят свеч?

Трижды «да» — лазерной эпиляции

Процедуры удаления волос для арабской женщины — в списке первой необходимости. Лазерная эпиляция стала популярной в Дубае весьма давно. Там не жалеют средств на эти процедуры и стремятся добиться максимальной гладкости тела, хотя арабским женщинам это дается непросто и недешево по понятной причине. Генетика распорядилась так, что густые брови и длинные ресницы даются в комплекте с нежелательной растительностью по всему телу, порой прямо-таки по мужскому типу.

«Розовые» волосы